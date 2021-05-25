Британия, США, ФРГ, Италия и Франция призвали не признавать президентские выборы в Сирии

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Великобритания, США, ФРГ, Франция и Италия призвали международное сообщество не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии, считая, что они не будут способствовать прогрессу в разрешении политического кризиса в стране. Соответствующее заявление "пятерки" во вторник опубликовал МИД Соединенного Королевства.

"Мы призываем международное сообщество безоговорочно отвергнуть попытку режима [президента Сирии Башара] Асада заручиться легитимностью без прекращения серьезных нарушений прав человека и содержательного участия в запущенном ООН политическом процессе для того, чтобы остановить конфликт", - отмечается в сообщении. В нем говорится, что выборы 26 мая "не будут ни свободными, ни честными", а также "не станут шагом на пути к политическому разрешению" конфликта.

В заявлении подчеркивается, что проведение выборов идет вразрез с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. "Мы поддерживаем мнение тех сирийцев, включая представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые охарактеризовали избирательный процесс как нелегитимный, - сказано в нем. - В резолюции написано, что свободные и честные выборы должны быть проведены под наблюдением ООН в соответствии с высочайшими международными стандартами открытости и подотчетности. Для того, чтобы выборы заслуживали доверия, нужно допустить на них всех сирийцев, в том числе внутренне перемещенных лиц, беженцев, членов диаспоры, в безопасной обстановке".

Борьбу за пост главы сирийского государства в среду поведут три кандидата: действующий президент Асад, бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, который возглавляет Сирийский демократический фронт (СДФ).