Лидер "Хезболлах" заявил, что сопротивление палестинцев Израилю похоронило "сделку века"

БЕЙРУТ, 25 мая. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла приветствовал во вторник итоги вооруженной конфронтации между Израилем и палестинскими радикальными группировками, которая завершилась прекращением огня.

В речи по случаю 21-й годовщины эвакуации израильских войск из Южного Ливана шиитский политик заявил, что "сопротивление палестинцев израильской военной машине похоронило "сделку века" - план ближневосточного урегулирования, выдвинутый бывшим президентом США Дональдом Трампом, который поощрял арабов к нормализации отношений с Израилем, но ущемлял национальные права палестинского народа.

"Выступившие в защиту жителей Восточного Иерусалима палестинские бойцы из сектора Газа установили новое соотношение сил, - подчеркнул он. - Их ответные ракетные удары заставили Израиль почувствовать, что он более не находится в безопасности". Кроме того, по мнению Насруллы, акции солидарности с палестинцами арабских жителей на севере Израиля "поставили под угрозу существование еврейского государства".

Как считает лидер "Хезболлах", недавний конфликт "заставил международное сообщество по-иному взглянуть на конфликт между палестинцами и Израилем, учитывая опасность его перерастания в региональную войну". Насрулла предупредил Израиль, что шиитская милиция, бойцы которой воюют на стороне сирийской армии, сохраняет свой военный потенциал. "В случае новых израильских посягательств на иерусалимскую мечеть Аль-Акса для нас не будет никаких красных линий", - сказал он.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах.

Радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270 гражданских лиц, включая детей и женщин.