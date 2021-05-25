Премьер Греции отверг слухи о какой-либо причастности России к посадке самолета в Минске

АФИНЫ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отверг слухи о какой-либо причастности России к посадке 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом глава правительства заявил во вторник греческим журналистам по окончании саммита ЕС в Брюсселе.

Отвечая на вопрос об утверждениях руководителя компании Ryanair, который говорил о возможном присутствии российских агентов, летевших рейсом из Афин, премьер сказал: "Нет никаких таких данных. Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе изменения курса самолета и его посадки в Минске, а не в Вильнюсе, где он должен был приземлиться. И я полагаю, что у нас были бы такие свидетельства. У нас уже есть достаточно свидетельств, чтобы подтвердить, что было сделано объявление пилотом, которого белорусы, по всей видимости, предупредили о том, что в самолете якобы заложена бомба, и этот самолет изменил курс и приземлился в Минске".

"Так что я думаю, что эти слухи полностью лишены оснований. Нет никаких свидетельств об агентах", - сказал премьер.

На вопрос, была ли попытка на саммите связать Россию с инцидентом с самолетом в Минске, Мицотакис сказал: "Ответ - нет, нет оценки, нет информации о какой-либо причастности [России]. Дебаты по России были общей дискуссией стратегического характера. Выводы, хотя и краткие, отражают строгость, с которой мы должны относиться к поведению России, оставляя открытой возможность вести обсуждение с Россией - как это определено в одном из пяти столпов политики, одобренной в 2016 году, - по вопросам, которые мы считаем актуальными". "Это либо вопросы региональной стабильности, либо вопросы изменения климата, и наша страна настаивает на этой позиции", - пояснил Мицотакис.

Греческий премьер приветствовал решения ЕС по Белоруссии из-за посадки самолета в Минске. "Излишне говорить, что этот акт, по сути, является попыткой государственного авиапиратства. Это действие, которое просто недопустимо в Европейском союзе. И я считаю, что режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко получил сигнал о том, что Европа, когда захочет, может двигаться очень быстро и таким образом, что жизнь режима будет очень трудной. И, конечно же, мы продолжим следить за развитием ситуации в Белоруссии, чтобы в случае необходимости усилить давление на режим", - сказал премьер.