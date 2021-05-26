В Сирии пройдут президентские выборы

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. Выборы президента проводятся в среду в Сирийской Арабской Республике, фаворитом на них выступает действующий глава государства Башар Асад. Как сообщил на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон, в волеизъявлении примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, голосование будет проходить на 12 102 избирательных участках, которые откроются в 07:00 и будут работать до 19:00 (совпадает с мск).

Рахмон отметил, что власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом. "Все сделано для удобства граждан, и им остается только соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными масками", - подчеркнул он.

Как пояснил глава МВД, вся территория Сирии включена в единый избирательный округ, поэтому граждане смогут проголосовать в любой провинции, где они в данный момент находятся.

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

Надежда в действии

Как отметил в беседе с ТАСС арабский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по сирийскому досье, "мало у кого возникают сомнения, что" победителем выборов "станет действующий президент Башар Асад". Однако, по мнению эксперта, предстоящий период будет более благоприятным для Асада, нежели прошедшие 10 лет кризиса. Саби ожидает после выборов "быстрой нормализации отношений между Дамаском и богатыми государствами Персидского залива, в первую очередь с Саудовской Аравией, что позволит привлечь арабские инвестиции в сирийскую экономику".

Свою предвыборную кампанию Асад проводил под девизом "Надежда в действии", призывая граждан трудится вопреки трудной социально-экономической ситуации, в которой оказалась Сирия из-за экономической блокады США и Запада.

"Да, так случилось, что в нашей повестке оказалась война с терроризмом, но это не означает, что мы должны прекратить старательно выполнять служебные обязанности", - написал сирийский лидер на своей странице в Facebook.

Пособия бюджетникам

Асад регулярно возглавлял с января заседания Совета министров, посвященные усилиям по улучшению условий жизни граждан. Работникам госсектора была повышена зарплата и выделены беспроцентные ссуды. В марте президент подписал указ о единовременных пособиях бюджетникам, военнослужащим, пенсионерами и отставникам. Эти выплаты должны были компенсировать населению расходы на продукты питания и товары первой необходимости, цены на которые значительно возросли, что было вызвано перебоями с поставками горюче-смазочных материалов.

Как признал министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Таляль аль-Баррази, односторонние санкции США и Евросоюза "повлияли на экономические реалии в стране и стали тяжелым бременем для граждан". По его словам, колебание обменного курса сирийского фунта отразилось на покупательной способности населения. В свою очередь МИД Сирии расценил рестрикции Запада "как экономический террор, который является частью развязанной ранее против Сирии кровопролитной войны".

Согласно данным саудовской газеты Asharq Al-Awsat, продовольственные товары за последнее время подорожали в Сирии на 33%, в результате около 90% граждан оказались за чертой бедности.

Соперники Асада

Также баллотирующий в президенты Махмуд Ахмед Мураи, возглавляющий оппозиционный Сирийский демократический фронт и участвовавший в 2018 году в Конгрессе по сирийскому национальному диалогу в Сочи, призывает к созданию правительства национального единства. По его словам, "такой коалиционный кабинет с участием в том числе представителей патриотической оппозиции, находящихся за рубежом, может быть сформирован по итогам межсирийской конференции по диалогу в Дамаске".

Третий кандидат - Абдалла Саллюм Абдалла - избирался в 2003-2008 годах и 2012-2016 годах депутатом Народного совета (парламента) от партии социалистов-юнионистов. В интервью телеканалу Syria Абдалла указал на необходимость "развертывания партизанской войны против турецкой и американской оккупации на севере Сирии", что, по его мнению, "поможет вернуть сирийскому народу захваченные житницы и нефтяные месторождения".

Меры безопасности

Последние дни в Дамаске и других городах проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Их организаторы призывали граждан принять активное участие в волеизъявлении 26 мая. Вместе с тем, как сообщила сирийская газета Al-Watan, в Дамаске не исключают, что террористы могут предпринять вооруженные вылазки с целью срыва голосования. По этой причине сирийскими властями приняты дополнительные меры по обеспечению охраны избирательных участков.