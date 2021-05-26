Посольство Чехии в Москве сократит к концу мая 79 принятых на месте сотрудников

ПРАГА, 26 мая. /ТАСС/. Чешское посольство в Москве сократит к концу мая 79 сотрудников из числа россиян, принятых на месте. Об этом сообщила во вторник вечером журналистам представитель МИД республики Эва Давидова.

"По состоянию на 21 мая уведомления об увольнении получил 71 принятый на месте в Москве сотрудник посольства Чехии в РФ, - отметила она. - До конца мая, как ожидается, будут сокращены еще восемь служащих. То есть всего речь идет о 79 принятых на месте [административно-технических сотрудниках дипломатического представительства из числа россиян]".

К числу увольняемых относятся работники "Чешского дома", выполняющего функции культурного центра республики в Москве. С 1 июня из-за резкого сокращения штата там будет прекращена работа гостиницы и ресторана чешской кухни.

РФ и Чехия после выдвинутых Прагой по отношению к России обвинений в связи с инцидентом во Врбетице договорились о приведении в паритетное соответствие штатов своих дипломатических представительств в столицах обеих стран. В каждом из посольств останутся семь дипломатов, 25 командированных административно-технических сотрудников и 19 принятых на месте служащих. Данное количество персонала может быть увеличено по взаимному согласию сторон.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.