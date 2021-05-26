Глава МИД Великобритании обсудит перемирие с лидерами Палестины и Израиля

ЛОНДОН, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб проведет переговоры в среду с лидерами Израиля и Палестины по вопросу укрепления достигнутого ранее перемирия. Об этом говорится в сообщении Форин оффиса.

"Великобритания приветствует введение режима прекращения огня в Израиле и секторе Газа. Крайне важно, чтобы все стороны сосредоточились на его сохранении. События последнего месяца продемонстрировали острую необходимость в том, чтобы добиться подлинного прогресса в направлении позитивного будущего как для израильтян, так и для палестинцев и прекратить круг насилия, унесшего так много жизней", - сказал глава МИД, прибывший на Ближний Восток накануне.

"Соединенное Королевство поддерживает двухгосударственное решение конфликта, которое является лучшим способом обеспечить длительный мир", - добавил Рааб.

По информации внешнеполитического ведомства, во время однодневной поездки глава Форин оффиса проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также министрами иностранных дел и обороны еврейского государства Габи Ашкенази и Бени Ганцем. В Рамалле у него запланированы дискуссии с президентом Палестины Махмудом Аббасом, премьер-министром Мухаммедом Штайе и министром иностранных дел Риядом аль-Малики.