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Байден назвал контрпродуктивным введение санкций против "Северного потока - 2"

Президент США подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершен"
Президент США Джо Байден EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено, и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, "потому что он почти полностью завершен". Введение серьезных санкций против проекта, по мнению президента, сейчас было бы "контрпродуктивным" для отношений с Европой.

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