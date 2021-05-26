Белый дом указал, что США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов со всей серьезностью относятся к сообщениям о вторжении в свое воздушное пространство неопознанных летающих объектов и внимательно расследуют каждый такой случай. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них", - сказала она.

Псаки был задан вопрос о том, готовы ли власти США обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном. Составление этого отчета, в котором должно быть отражено все, что власти США знают о неопознанных летающих объектах, было предусмотрено принятым в конце декабря прошлого года бюджетом на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн. Законопроект был подготовлен еще при администрации бывшего президента Дональда Трампа, и в нем вместе с пакетом мер стимулирования экономики содержалось и такое необычное требование.

По словам Псаки, нынешний президент США Джо Байден поддерживает подготовку этого доклада. "Конечно же, президент поддерживает то, чтобы офис директора Национальной разведки составил доклад и выполнил эти обязательства", - сказала она. При этом пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что офис директора Национальной разведки сам решит, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто. Она отметила также, что власти США "не обсуждают публично по ряду причин" то, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО.

Программа изучения НЛО

Ранее бывший президент США Барак Обама в эфире телеканала CBS подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неизвестной. При этом он отверг утверждения о том, что правительство страны "держит инопланетян и [их] корабли" в какой-нибудь секретной лаборатории.

В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На первых порах за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.

Программой руководил кадровый сотрудник американской военной разведки Луис Элисондо, который в 2017 году подал в отставку. По его словам, основанием для такого шага было недостаточно серьезное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона.

После того, как информация о существовании программы появилась в СМИ, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь, в аппарате Конгресса заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.