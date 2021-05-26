Байден не уточнил, какие меры будут приняты в отношении Белоруссии

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос журналистов о том, какие конкретно меры собирается Вашингтон предпринять в отношении Белоруссии. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters .

Перед поездкой в штат Делавэр президент США отметил, что санкции против Минска действуют, но не стал углубляться в подробности.

Как заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, США вырабатывают меры против Белоруссии в свете инцидента с самолетом компании Ryanair, в том числе санкции, в тесном контакте с Европой.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.