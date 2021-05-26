Канада рекомендовала национальным перевозчикам избегать воздушного пространства Белоруссии

ОТТАВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Канады выпустили рекомендацию национальным перевозчикам, в которой просят их избегать полетов в воздушном пространстве Белоруссии на фоне ситуации с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом во вторник говорится в совместном заявлении главы канадского МИД Марка Гарно и министра транспорта Омара Алгабра.

"Минтранс Канады выпустил уведомление для летчиков, в котором канадским авиаперевозчикам и владельцам самолетов, зарегистрированных в Канаде, рекомендуется избегать полетов на любой высоте в воздушном пространстве Белоруссии из-за серьезных проблем с безопасностью для операций гражданской авиации", - говорится в документе. Гарно и Алгабра также сообщили, что Канада 27 мая примет участие в незапланированном заседании, созванном Международной организацией гражданской авиации в связи с ситуацией с бортом Ryanair.

В заявлении отмечается, что Канада осуждает действия властей Белоруссии в отношении ирландского лайнера, а также требует немедленно освободить задержанного в Минске пассажира самолета Романа Протасевича. "Вместе с партнерами-единомышленниками мы оцениваем варианты по реагированию [на эту ситуацию], в том числе санкции, чтобы эти неприемлемые действия гарантированно имели последствия", - подчеркивается в документе. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил, что Оттава введет санкции в отношении Минска из-за этой ситуации.