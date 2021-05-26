Глава комитета Бундестага считает, что посадка борта Ryanair была осуществлена с ведома РФ

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген полагает, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске была "как минимум" осуществлена с ведома Москвы, если даже не при поддержке российской стороны. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke .

Между тем во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у ЕС нет "подтвержденных сведений" о причастности России к инциденту с посадкой борта Ryanair. В связи с этим, по словам Меркель, лидеры стран ЕС на саммите 24-25 мая не стали углубляться в дискуссию о возможной роли Москвы в ситуации с рейсом. Американская администрация, как сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, считает, что Москва не причастна к этому инциденту.

Однако Рёттген, известный своей критикой в адрес Москвы, полагает, что в ситуации с рейсом Ryanair произошел "государственный угон самолета", который якобы "был одобрен" властями РФ, "если вообще со стороны России не было оперативной поддержки". По мнению германского депутата, который считается ястребом во внешней политике, "без широкой поддержки [президента России Владимира] Путина [президент Белоруссии Александр] Лукашенко уже давно бы больше не был у власти".

Глава комитета Бундестага назвал инцидент с самолетом сигналом ЕС о необходимости изменения политики в отношении России. "В такой ситуации просто наивно полагать, что Москва заинтересована в диалоге или что он к чему-то приведет", - считает он. "Мы нуждаемся, наконец, в единой европейской политике в отношении России, которая будет основываться на реализме. Германия и ЕС посредством своей терапии диалога не продвинутся здесь вперед", - полагает парламентарий. Он утверждал, что Москва "понимает только один язык - денег и газа".