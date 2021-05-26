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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Американский эксперт считает, что команда Байдена готова к диалогу с Россией по ПРО

Нельзя исключать достижения сторонами взаимопонимания в этой сфере, отметил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл

ВАШИНГТОН, 26 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нынешняя администрация США готова взаимодействовать с правительством России по проблематике противоракетной обороны (ПРО), и нельзя исключать достижения сторонами взаимопонимания в этой сфере в ходе ожидающегося диалога по стратегической стабильности. Такое мнение выразил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, комментируя во вторник по просьбе корреспондента ТАСС планы проведения президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом встречи в Женеве 16 июня.

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"Да, считаю, есть очень хороший шанс на то, что они согласятся запустить регулярные обсуждения [тематики] стратегической стабильности и, возможно, более официальные переговоры по дальнейшим мерам контроля над вооружениями - после [истечения срока действия] Нового ДСНВ (СНВ-3 - прим. ТАСС)", - сказал эксперт про лидеров России и США.

Соглашение по ПРО?

В связи с этим ему был задан вопрос относительно возможности начала Москвой и Вашингтоном диалога по ПРО и выхода на какие-либо договоренности в этой области. "Думаю, команда Байдена понимает взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Считаю, что она будет готова обсуждать вопрос, будет готова обсуждать практические варианты действий, чтобы заниматься тем, что, по ее мнению, вызывает [у России] законную обеспокоенность. Тем не менее, понадобится некоторый реализм российской стороны относительно [осознания] сложности достижения того рода политических решений в Соединенных Штатах, которые касаются данного вопроса или, если уж на то пошло, любого вопроса контроля над вооружениями", - ответил Кимболл.

На его взгляд, "важна будет модальность [потенциального] понимания" по ПРО между Россией и США. "И, по-моему, вполне вероятно достижение взаимопонимания, возможно даже исполнительных соглашений (договоренностей, не требующих ратификации законодательной ветвью власти - прим. ТАСС), по вопросам, относящимся к планам противоракетной обороны обеих сторон", - подчеркнул специалист, который ранее вместе с рядом других авторитетных американских неправительственных экспертов в сфере разоружения и контроля над вооружениями консультировал переходную команду Байдена.

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"Однако, - предупредил Кимболл, - официальные ограничения противоракетной обороны <...> являются непрактичными в [текущем] контексте [российско-американских отношений]". Имелось в виду, в частности, то, что такие предложения наверняка встретит в штыки Конгресс США.

Очевидно, полагает глава ассоциации, что усилия по возможному дальнейшему сокращению ядерного оружия "отчасти будут зависеть от того, как быстро <...> США и Россия разработают стратегические системы противоракетной обороны".

При этом Кимболл выразил мнение, что россияне порой склонны "верить в техническое мастерство Агентства по ПРО" Пентагона "такой степени, которая не соответствует реальности". У США, по оценке эксперта, имеется в настоящее время "ограниченная и неполноценная архитектура ПРО, создающая максимально негативную реакцию российской стороны". "Иными словами, российская оценка американского потенциала нереалистична, дается слишком высокая оценка способности США сбивать стратегические ракеты", - утверждает Кимболл.

"Администрация Байдена готова взаимодействовать по этому вопросу", то есть по проблематике ПРО, прогнозирует специалист.

Обсуждение наступательных систем

Коснувшись тематики стратегических наступательных систем, он высказался за скорейшее начало Москвой и Вашингтоном консультаций по перспективам заключения договоренностей, идущих на смену СНВ-3.

По словам Кимболла, "продление Нового ДСНВ было необходимо", однако одного его недостаточно для того, чтобы и дальше заниматься проблематикой ядерных арсеналов России и США. Их американский эксперт характеризует как "раздутые". "Поскольку на выработку эффективных решений в области контроля над вооружениями требуется время, две стороны способны и должны двигаться быстро, чтобы найти такие новые решения до прекращения срока действия Нового ДСНВ в 2026 году", - убежден эксперт.

Он исходит из того, что Путин и Байден по итогам предстоящего двустороннего саммита могли бы дать распоряжение правительствам России и США начать "серию структурированных, регулярных, мощных обсуждений спектра вопросов, направленных на сокращение риска конфликта и недопонимания, иначе известных как переговоры по стратегической стабильности".

"Мы (в ассоциации - прим. ТАСС) также твердо верим, что двум сторонам следует назначить дату начала переговоров о [дальнейшем] сокращении и ограничении ядерных вооружений. Конкретно о том, что идет на смену Новому ДСНВ", - подтвердил Кимболл. Он уточнил, что имеет в виду переговоры по всему комплексу подобного рода вопросов, который включает в том числе стратегические и тактические ядерные боезаряды и ПРО.

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Кимболл призвал стороны "начинать работать как можно скорее", поскольку "все это будет сложным, займет много времени".

Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

Открытое небо

Кроме того, эксперт допустил, что президенты затронут на переговорах ситуацию вокруг Договора по открытому небу (ДОН). "Одним из более срочных вопросов, которые следует обсудить и постараться решить президентам, является ситуация вокруг Договора по открытому небу", - сказал Кимболл. Он напомнил, что у США есть обеспокоенность по поводу выполнения Россией некоторых пунктов этого соглашения. "В идеале они (руководители двух стран - прим. ТАСС) могли бы обсудить пути решения этих вопросов, чтобы администрация Байдена смогла сделать шаги, необходимые для возвращения США в соглашение", - считает специалист.

США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года при предыдущей американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом. В связи с этим Россия запустила внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВстреча Путина и Байдена в Женеве
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