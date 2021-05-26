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Канада призвала освободить временного президента Мали

В Оттаве также заявили, что необходимо провести в республике всеобщие выборы до конца марта 2022 года

ОТТАВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Канады призывает немедленно освободить временного президента Мали Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Об этом говорится во вторник в заявлении канадского МИД в Twitter.

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"Канада осуждает задержание президента, премьер-министра и других членов переходного правительства Мали. Канада призывает к их немедленному освобождению", - заявили во внешнеполитическом ведомстве. В канадском МИД также призвали провести в Мали всеобщие выборы до конца марта 2022 года.

В понедельник малийский новостной портал Studio Tamani сообщил, что временный президент Мали и глава переходного правительства страны были доставлены группой военных на армейскую базу Кати вблизи столицы страны, города Бамако. Вице-президент Мали Ассими Гоита во вторник объявил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в минувшем августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом.

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