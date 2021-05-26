Шведский регулятор отозвал у "Белавиа" разрешение на полеты между Швецией и Белоруссией

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /ТАСС/. Шведское управление транспорта приняло решение временно отменить разрешение на выполнение полетов между Швецией и Белоруссией национальной белорусской авиакомпании "Белавиа". Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства.

В качестве причин принятия этого решения в управлении назвали инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске и "безопасность гражданской авиации".

"Это профилактическое решение. В нынешней ситуации мы не видим гарантированного безопасного управления движением транспорта, - приводятся в сообщении слова главы отдела судоходства и авиации Гуннара Юнгберга. - Мы прекрасно понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров важнее всего, поэтому мы решили временно прекратить полеты".

Управление "следит за развитием ситуации". Ведомство рекомендует пострадавшим пассажирам связаться со своими авиакомпаниями.