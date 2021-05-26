Глава МИД Китая заявил, что Пекин избегает противостояния с Западом

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая во время Мюнхенской конференции по безопасности в формате видеоконференции заявил о стремлении Пекина уходить от открытого соперничества и трений с Западом и делать основной акцент на партнерских связях. Об этом сообщил в среду МИД КНР.

"Китай со всеми странами поддерживает надежные партнерские отношения, нас не следует из-за особенностей системы [социально-политического устройства] считать конкурентом, с которым ведется противостояние, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - КНР и Евросоюз в 2003 году установили друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. <...> За последние несколько десятилетий изменилось только одно: Китай стал более развитым, однако если Запад из-за этого будет позиционировать нашу страну в качестве соперника или угрозы, такой настрой лишь грозит привести к ограниченному восприятию действительности".

Как подчеркнул Ван И, различия в социально-политическом устройстве у разных стран "не обязательно приводят к конкуренции". "Вовсе не значит, что разные пути развития служат препятствием к обоюдно выгодному взаимодействию", - уточнил он.

Глава МИД КНР напомнил, что, устанавливая партнерские отношения с Пекином, Евросоюз принимал такое решение самостоятельно. "Это означает, что межгосударственные трения на почве различий в [социально-политических] системах можно преодолеть, главное - уважать друг друга и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству", - указал министр.

Китай всегда был заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве, его развитие никогда не шло в ущерб интересам других стран, отметил Ван И. "Развитие Китая никогда не шло, нанося ущерб интересам других стран, а было сосредоточено на взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он. "Китай всегда раскрывал объятия навстречу миру и является надежным партнером международного сообщества", - подчеркнул Ван И.

По его словам, после начала европейского долгового кризиса Китай в критический момент оказал еврозоне поддержку, в вопросах изменения климата китайская сторона решительно защищает авторитет и эффективность Парижского соглашения, а перед лицом растущего протекционизма в мире Китай на протяжении трех лет проводит импортную выставку. Он также отметил, что Китай стремится еще больше открыть внутренний рынок, сокращает негативный список для иностранных инвесторов и улучшает условия для ведения бизнеса.

Как указал Ван И, задача развития Китая по-прежнему тяжелая, а путь долгий. По его словам, цель КНР как крупнейшей развивающейся страны мира состоит в том, чтобы сконцентрировать усилия на собственном развитии и урегулировать противоречие между растущими потребностями населения в лучшей жизни и несбалансированным развитием.

"Мы построим новую модель развития, продвинем на новый уровень реформы и открытость, будем осуществлять взаимовыгодное сотрудничество на новом уровне. Китай станет лучше, а мир станет лучше благодаря Китаю", - резюмировал он.