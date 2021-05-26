В Конгресс США внесли законопроект о противодействии Китаю в мире

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс внес во вторник законопроект, направленный на противодействие "вызовам со стороны Китая". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета. Документ под названием "Обеспечение американского глобального лидерства и сотрудничества" призван, по мнению автора, укрепить институты и дипломатию страны.

"Китай все больше пытается подорвать основанный на правилах порядок и бросить вызов положению США [в мире]. Мы должны задействовать нашу силу и сосредоточиться на реальных угрозах, исходящих от Китая, - считает конгрессмен. - <...> Законопроект поможет укрепить нашу дипломатическую, экономическую, информационную, военную и технологическую мощь".

В частности, предлагается увеличить штат Госдепартамента, занимающийся Индо-Тихоокеанским регионом, расширить сотрудничество в рамках ООН и АТЭС. "[Предлагается] стимулировать стратегическую и экономическую конкурентоспособность на мировой арене с помощью действий по борьбе с изменением климата, вакцинной дипломатии, финансирования развития, сотрудничества в сфере цифровых технологий и в киберпространстве", - говорится в документе. Кроме того, автор законопроекта призывает реагировать на "нарушения прав человека" в Китае.

Как заявил 2 февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.