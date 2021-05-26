{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сирии началось голосование на президентских выборах

Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 19:00

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. Голосование на выборах президента началось в среду в Сирийской Арабской Республике. Как сообщило агентство SANA, участки для голосования открылись в 07:00 и будут работать до 19:00 (совпадает с мск).

Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи.

Как сообщил во вторник на пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мухаммед Рахмон, в волеизъявлении примут участие свыше 18 млн граждан. По его словам, власти заранее провели необходимые санитарно-профилактические мероприятия, учитывая угрозу заражения коронавирусом.

Последние дни в Дамаске и других городах проходили массовые митинги в поддержку национального единства. Их организаторы призывали граждан принять активное участие в волеизъявлении 26 мая. Вместе с тем, как сообщила сирийская газета Al-Watan, в Дамаске не исключают, что террористы могут предпринять вооруженные вылазки с целью срыва голосования. По этой причине сирийскими властями приняты дополнительные меры по обеспечению охраны избирательных участков.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
Кризис на Украине
Эксперт считает, что поставки Украине оружия из ФРГ подорвут реализацию минских соглашений
Экс-министр окружающей среды Германии Юрген Триттин заявил, что общеевропейская позиция заключается в том, что конфликт на Украине может быть разрешен политическим, а не военным путем
Читать полностью