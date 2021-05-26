Эксперт: саммит в Женеве даст шанс на возобновление непубличной, но работающей дипломатии

"Саммит действительно будет "эпизодом личной дипломатии" между противниками, и никто не должен воображать, что он принципиально перезагрузит американо-российские отношения, - сказал эксперт. - Это будет лишь одно из мгновений весны, а даже Юлиану Семенову, чтобы рассказать свою шпионскую историю, развернувшуюся в гораздо более простом по сравнению с нашим мире, таких мгновений потребовалось семнадцать".

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Женеве 16 июня не приведет к "перезагрузке" отношений двух стран, но даст шанс возобновить непубличную работу, направленную на сохранение международных мира и стабильности. Такое мнение высказал во вторник ТАСС ассоциированный профессор программы русистики кафедры языков, литературы и культуры Университета штата Нью-Йорк в Олбани Тимоти Сергей.

Эксперт отметил, что его главная надежда относительно саммита связана с шансом на возрождение того, что он назвал бы "глубинной дипломатией", - "области, где профессиональные патриоты с обеих сторон, работая и эффективно сотрудничая в тишине, предпринимают все усилия для сохранения международных мира и стабильности". "Это область, очень далекая от контрпродуктивных, апеллирующих к чувствам, а не к разуму ремарок по принципу "глаз за глаз" между избранными лидерами стран - кто убийца, у кого есть душа, кто кого понимает?" - отметил он.

"Лучшее, чего может достичь саммит 16 июня в Женеве, на мой взгляд, это подтверждение и возобновление реалистской, "глубинной" дипломатии между двумя ведущими соперниками на международной арене, обладающими ядерным оружием, - а в наше время это немало! - продолжил он. - Шанс достичь этого действительно есть: да, есть, так же как и шанс предотвратить изменение климата. Решающим фактором, как и во всех подобных случаях, будет то, как пел Стинг в песне "Русские" в 1985 году, когда там же в Женеве состоялся исторический саммит между [советским лидером Михаилом] Горбачевым и [бывшим в то время президентом США Рональдом] Рейганом, действительно ли все стороны "любят своих детей" и надеются на то, что смогут оставить им лучший мир".

Развитие отношений Москвы и Вашингтона

Касаясь развития отношений между Москвой и Вашингтоном в последние недели, он указал на две сложившиеся точки зрения. Одна из них, изложенная в статье бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Крамера под названием "Байден проявляет мягкость по отношению к Путину?" в журнале The Bulwark, исходит из того, что Байден предпринимает в последнее время незначительные односторонние уступки России, чтобы обеспечить возможность конструктивного обсуждения на саммите с Путиным тех проблем, которые все еще представляют общий интерес для двух стран. В число таких уступок статья относит нежелание Байдена связывать атаку на трубопровод Colonial Pipeline, а также развивать темы якобы назначавшихся Россией вознаграждений за убийство американских солдат в Афганистане.

Согласно другой точке зрения, саммит в Женеве следует рассматривать лишь как одно из звеньев первой зарубежной поездки Байдена, которая также будет включать участие в мероприятиях Европейского союза, НАТО и "Большой семерки", каждое из которых, вероятно, будет критическим по отношению к России. Как отметил Сергей, ему ближе вторая точка зрения.

Но даже на пути достижения этого умеренного и ограниченного результата за остающиеся до саммита дни могут возникнуть препятствия. "Инцидент в самолетом Ryanair в Белоруссии шансы на прогресс в сфере дипломатии на саммите в Женеве погрузил в еще больший хаос", - отметил эксперт.

Июньский саммит

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.