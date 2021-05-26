СМИ: движение "Талибан" готово принять участие в Стамбульской конференции по Афганистану

"Наше руководство примет участие во встрече в Стамбуле при условии, что она не будет продолжительной, что "Талибан" не будет представлен делегацией высокого уровня и что повестка дня не будет включать решения по важным вопросам, - приводит телеканал слова представителя талибов, который сообщил это на условиях анонимности. - Наше руководство полагает, что встреча должна длиться не более трех дней".

ТАСС, 26 мая. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) выразили готовность участвовать в Стамбульской конференции по Афганистану на определенных условиях. Об этом сообщил в среду афганский телеканал Ariana News со ссылкой на неназванного "высокопоставленного представителя" движения.

С 24 апреля по 4 мая в Стамбуле должна была состояться конференция по мирному урегулированию в Афганистане с участием властей страны, движения "Талибан", а также представителей более 20 государств и международных организаций. Мероприятие было отменено до создания более благоприятных условий для достижения прогресса в переговорном процессе, подчеркивалось в совместном заявлении организаторов конференции - ООН, Турции и Катара. Тогда представители "Талибан" заявили, что не будут участвовать в подобных встречах до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.

Ariana News сообщает, что согласие на участие талибов в Стамбульской конференции на определенных условиях стало результатом усилий Пакистана, Катара и некоторых других стран. Пока не ясно, кто может представлять "Талибан".

Представитель правительственной делегации Афганистана на встречах с талибами в Дохе (Катар) Надер Надери заявил об отсутствии в него информации по этому поводу.

Возобновление контактов в Дохе

В понедельник афганский телеканал TOLO News сообщил о встрече делегаций правительства Афганистана и "Талибан" в Дохе. По информации источников телеканала, во встрече, состоявшейся накануне, принял участие глава делегации талибов Абдул Хаким Хаккани, который прибыл в Доху после месяца консультаций с руководством радикального движения в Пакистане.

Как указал член делегации афганского правительства Гулам Фарук Маджрух, "состоялась подробное обсуждение вопросов о начале переговоров и о путях их продвижения". Это вторая встреча сторон в Дохе за минувшие десять дней.

На прошлой неделе два члена делегации афганских властей сообщили, что представители "Талибан" готовы начать конструктивный диалог в Катаре. Как уточнила участник переговоров с талибами Хабиба Сараби, "дискуссии по окончательному согласованию повестки дня мирных переговоров возобновятся, как только члены обеих групп вернутся в Доху".

Делегации афганских властей и "Талибана" с 12 сентября прошлого года ведут в Дохе диалог о восстановлении мира в Афганистане. Однако с начала нынешнего года они застопорились, а к середине апреля фактически зашли в тупик. 14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. Это решение отличается от прежних обязательств Вашингтона вывести свои войска к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в прежнем соглашении с "Талибаном". Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, заявивших, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.