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Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - сказал он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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