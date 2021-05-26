Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали ", - сказал он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.