Байден заявил о поддержке Грузии на пути развития демократии и экономики

ТБИЛИСИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с Днем независимости, отметив, что Вашингтон продолжит поддерживать грузинский народ на пути развития демократии и экономики. Об этом в среду сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"В ранге преданного партнера Соединенные Штаты продолжат поддерживать грузинский народ на пути развития демократии и экономики, что подразумевает укрепление независимого суда и инклюзивных демократических процессов", - цитирует пресс-служба правительства отрывок из поздравительного письма.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Грузию на пути вступления в альянс, сказано также в послании.

С Днем независимости Грузию также поздравили президент Франции Эмманюель Макрон, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы правительств, руководители законодательных органов из разных стран.

День независимости Грузии отмечается 26 мая. В этом году из-за пандемии коронавируса празднование будет менее масштабным. Главное событие состоится в Тбилиси на площади свободы - 247 рекрутов примут присягу и станут военнослужащими Сил обороны Грузии. Помимо Тбилиси торжественная присяга состоится в Сванети у подножия гор Ушба и Тетнульди, в городе Мцхета, на озере Паравани в крае Самцхе-Джавахети, у крепости Петра в Аджарии, а также у монастырского комплекса Некреси в крае Кахети.

В Тбилиси на Мтацминдском пантеоне похоронят генерала Первой Грузинской Демократической Республики Георгия Квинитадзе, тело которого 22 мая доставили на родину из Франции. Квинитадзе родился 21 августа 1874 года в Дагестане. После советизации Грузии в 1921 году он эмигрировал во Францию, где умер в 1970 году. В 2013 году Квинитадзе было присвоено посмертно звание Национального героя Грузии.