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Председателем парламента Ирана переизбрали Мохаммада Багера Галибафа

Его впервые избрали в качестве нового главы законодательного органа в конце мая 2020 года

ТЕГЕРАН, 26 мая. /ТАСС/. Депутат от Тегерана Мохаммад Багер Галибаф переизбран на посту председателя Меджлиса (парламента) Ирана. Об этом сообщило в среду агентство ISNA.

Отмечается, что за кандидатуру Галибафа проголосовали 230 членов парламента. Другим кандидатом на пост председателя был Ферейдун Аббаси, который получил 18 голосов.

Галибаф был впервые избран в качестве нового главы законодательного органа в конце мая 2020 года. До этого он стал лидером голосования в столице на прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах, набрав 1,2 млн голосов. Меджлис 11-го созыва официально начал работу 27 мая 2020 года.

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