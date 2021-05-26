Асад с супругой проголосовали на выборах президента Сирии в городе Дума под Дамаском

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. Сирийский лидер Башар Асад с супругой Асмой приняли участие в среду в выборах президента арабской республики. По информации пресс-службы главы государства, президентская чета проголосовала примерно в 10:00 (совпадает с мск) на избирательном участке в городе Дума в окрестностях Дамаска. Примечательно, что президент и его супруга появились перед камерами без защитных масок на лице, их радостно приветствовали местные жители, пришедшие голосовать на избирательный участок.

Дума - крупнейший населенный пункт в регионе Восточная Гута - расположен в 12 км от Дамаска и служил форпостом формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам", которая регулярно вела обстрелы столицы в период войны. Сирийская армия вступила в город 12 апреля 2018 года после того, как оттуда были выведены свыше 40 тыс. боевиков с семьями. Они направились в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

56-летний Асад победил на президентских выборах в 2014 году, получив поддержку 88,7% граждан, принявших участие в голосовании. Асад является генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.

Вместе с ним борьбу за президентский пост ведут бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Срок президентских полномочий составляет семь лет.

Высокая явка

Как сообщил журналистам министр информации республики Имад Сара, выборы в Сирии с раннего утра проходят при большом притоке граждан на избирательные участки.

"Такое массовое участие в голосовании говорит о том, что попытки противников Дамаска сорвать народное волеизъявление потерпели провал", - подчеркнул он. По словам министра, "сирийцы проявили сознательность и патриотизм в ответ на попытки удушить их страну голодом путем жестоких экономических санкций со стороны США и Запада".