Минобороны Белоруссии сообщило об обсуждении с РФ в Минске подготовки учений "Запад-2021"

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Делегация Вооруженных сил Российской Федерации прибыла в Белоруссию для рекогносцировки районов проведения совместного стратегического учения "Запад-2021". Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"26-27 мая проходит рекогносцировка районов проведения совместного стратегического учения "Запад-2021". Накануне в Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Вооруженных сил Российской Федерации. Проведена рабочая встреча, на которой обсуждены отдельные вопросы подготовки к совместному стратегическому учению", - отмечается в сообщении.