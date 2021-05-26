Лукашенко заявил об угрозе мировой войны в случае конфликта в Белоруссии

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил об опасности мировой войны в случае возникновения вооруженного конфликта в Белоруссии. С таким заявлением он выступил в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Белорусский лидер призвал иностранные державы не пытаться дестабилизировать обстановку в его стране. "Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!" - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

"Мы небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - приводит агентство высказывания Лукашенко.

Лукашенко призвал не допустить раскола общества на фоне провокационных действий, направленных против республики.

"Как показывают события последних двух дней, спокойно нам жить не дадут. Будут провоцировать и обвинять, наклонять, ломать. Но нам надо выстоять. Для Беларуси сейчас особенно важно единство граждан. Мы не можем допустить раскола общества по любому признаку. Национальному, религиозному, другому. При этом на управленческом уровне необходимо расширять возможности для самореализации патриотически настроенных активных граждан, делать их соработниками государства", - передает слова Лукашенко газета "Беларусь сегодня".