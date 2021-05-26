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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Тихановская призвала ЕС не ограничиться санкциями против Минска из-за инцидента с Ryanair

Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что Евросоюз должен сохранять политику непризнания Александра Лукашенко

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила в среду по видеоконференции перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, призвав Евросоюз не ограничиваться санкциями против Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в белорусской столице.

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"Сейчас я призываю Европарламент сделать все, чтобы реакция международного сообщества не ограничивалась инцидентом с самолетом. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко превращает мою страну в Северную Корею. Я призываю Евросоюз сохранять политику непризнания Лукашенко", - сказала она в ходе выступления.

Тихановская также призвала ЕС как можно скорее утвердить четвертый пакет санкций против Минска и начать подготовку пятого пакета.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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