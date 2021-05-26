МИД Армении считает "неадекватно слабой" мировую реакцию на действия ВС Азербайджана

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян предполагает что пограничные столкновения между армянскими и азербайджанскими силами являют следствием недостаточной, по его мнению, международной реакции на конфликт в Нагорном Карабахе. С таким заявлением дипломат выступил в среду на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Бесспорно, что это посягательство на территориальную целостность Армении является прямым следствием несоразмерной международной и региональной реакции на развязанную Азербайджаном 27 сентября прошлого года войну против права народа Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) на самоопределение и жизнь, а также на действия Азербайджана, направленные на подрыв регионального мира", - приводит слова Айвазяна пресс-служба МИД Армении.

"В этих условиях диалог с нашими региональными партнерами более чем важен", - добавил Айвазян.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.