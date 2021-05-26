Глава МИД Турции заявил, что отправится с визитом в Грецию 31 мая

АНКАРА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что отправится с визитом в Грецию 31 мая.

"В соответствии с поступившим приглашением отправлюсь в Грецию в понедельник", - приводит его слова газета Yeni Şafak.

Между тем 15 апреля в Анкаре прошли переговоры Чавушоглу с греческим коллегой Никосом Дендиасом, после которых на пресс-конференции стороны выступили с рядом резких заявлений в адрес друг друга. Глава МИД Греции напомнил своему турецкому коллеге о провокациях Турции с сейсморазведкой в районе греческого континентального шельфа, с чем Чавушоглу не согласился. Турецкий министр говорил о турецком национальном меньшинстве в греческой области Фракия, которое в Афинах называют мусульманским меньшинством, основываясь на положениях Лозаннского мирного договора 1923 года, юридически закрепившего распад Османской империи. В свою очередь Дендиас заявил, что турецкие военные самолеты 400 раз пролетали над территорией Греции, что недопустимо с правой точки зрения.

Чавушоглу также добавил, что позднее планирует отправиться в Брюссель, где на 14 июня запланирован саммит НАТО.

16 апреля МИД Греции сообщил, что Афины предложили Анкаре 15 пунктов сотрудничества в экономической сфере, Анкара также представила конкретные предложения. Кроме того, "стороны договорились проработать следующие шаги в этой области в рамках предстоящих контактов между двумя странами на всех уровнях". При этом в МИД отметили, что разногласия по комплексу отношений с Турцией как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС - Турция "были и сохраняются".