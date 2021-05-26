Лукашенко: борт Ryanair не захотели принимать ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Самолет Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? - цитирует Лукашенко газета "Беларусь сегодня". - Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?".

Действия пилота

Пилот Ryanair после сообщения о бомбе "четверть часа думал и созванивался", прежде чем решил сесть в Минске, рассказал политик.

"Мы действовали в строгом соответствии с авиационными правилами безопасности. Это признают специалисты и эксперты. Но решение принимали не мы. По всем правилам и инструкциям решение принимает командир экипажа, и мы предложили помощь, - цитирует Лукашенко агентство. - Командир экипажа четверть часа думал, советовался с хозяевами - мы это знаем - и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. Не мы же их должны публиковать. Вы представляете, 15 минут в такой ситуации - может, даже больше - он созванивался и советовался".

Компенсация

Лукашенко заявил, что Белоруссии должны компенсировать затраты на расследование инцидента с самолетом.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta ("Нехта") Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Минска и приземлился в Вильнюсе.

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции назвала этот инцидент "угоном самолета" и "нападением на демократию и суверенитет Евросоюза".