В Баку сообщили о периодических обстрелах позиций ВС страны с территории Армении

БАКУ, 26 мая. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило о периодических обстрелах 24-26 мая позиций ВС республики в Кельбаджарском и Гедабекском районах с территории Армении.

"С 24 по 26 мая позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Гедабекском районах периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций противника в Гегаркуникской области Республики Армения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, по утверждению Минобороны, армянской стороной "с целью провокации" был открыт огонь в воздух из автоматического оружия в направлении постов ВС Азербайджана, расположенных в окрестностях города Шуша в Нагорном Карабахе.

"Ответный огонь открыт не был, потерь нет", - подчеркивается в сообщении.

В минувший вторник Минобороны Армении сообщило о том, что армянский военнослужащий получил смертельное ранение в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. Азербайджанское оборонное ведомство отвергло эти обвинения, отметив, что, по имеющейся информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. В Баку заявили, что днем в среду семь грузовиков с личным составом Вооруженных сил Армении совершили попытку приблизиться к указанному участку границы, а передвижение армянских военных было пресечено "в результате предпринятых упреждающих мер" без применения оружия.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьера Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.