Асад: общенародное участие в выборах стало ответом на заявления западных политиков

БЕЙРУТ, 26 мая. /ТАСС/. Сирийцы привержены своему свободному и независимому решению, что подтверждает их отношение к президентским выборам. Такое заявление, как передает телеканал Al Mayadeen, сделал в среду лидер страны Башар Асад, который вместе с супругой проголосовал на избирательном участке в городе Дума в окрестностях столицы.

"Общенародное участие в голосовании стало полноценным ответом на заявления западных политиков, которые подвергли критике их проведение", - подчеркнул Асад.

Действующий президент приветствовал жителей Думы, поздравив их "с возвращением в объятия родины". "Наша присутствие здесь говорит о том, в Сирии нет противостояния между тем или иным регионом, той или иной религиозной общиной, - сказал он. - В Сирии не было гражданской войны, как утверждают на Западе".

Дума - крупнейший населенный пункт в регионе Восточная Гута - расположен в 12 км от Дамаска и служил форпостом формирований экстремистской группировки "Джейш аль-Ислам", которая регулярно вела обстрелы столицы в период войны. Сирийская армия вступила в город 12 апреля 2018 года после того, как оттуда были выведены свыше 40 тыс. боевиков с семьями. Они направились в провинцию Идлиб на северо-западе Сирии.

Выборы президента проходят в среду в Сирии. Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Голосование проходит на 12 102 избирательных участках, которые открылись в 07:00 и будут работать до 19:00.