МИД Китая заявил, что ему неизвестно о запрете Пекином поставок вакцин Pfizer Тайваню

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что ему ничего не известно о том, что Пекин якобы помешал властям Тайваня организовать поставки вакцин из Германии. Так он в среду на регулярном брифинге прокомментировал заявление главы администрации Тайваня о приписываемой Пекину блокировке сделки острова о поставке вакцин американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

"Во-первых, должен поправить ваши слова, - обратился он к журналисту. - Мы не признаем этого так называемого президента. Она является руководителем одного из регионов Китая". "Что касается упомянутой вами ситуации, то мне неизвестно об этом. Могу вам сообщить, что каналы получения вакцин Тайванем от материка свободны", - указал дипломат.

"Попытки Тайваня пойти по пути независимости обречены на провал", - добавил официальный представитель МИД КНР.

В среду глава администрации Тайваня Цай Инвэнь напрямую обвинила Пекин в том, что тот мешает властям острова закупать вакцины из-за рубежа. По ее словам, Тайвань смог "забронировать" поставки вакцин AstraZeneca и Moderna. "Что касается немецкой BioNTech, то мы были близки к заключению контракта с заводом-изготовителем в Германии, но из-за вмешательства Китая, нам по-прежнему не удается сделать этого", - сказала она.

В настоящее время на Тайване отмечена самая сильная с начала пандемии вспышка коронавируса. По словам местных властей, ситуация усугубляется нехваткой вакцин. Так, в настоящее время на острове с населением 23 млн жителей имеется лишь 700 тыс. доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Тайвань также заказал вакцину производства американской компании Moderna и добивается, чтобы ее первая партия смогла поступить до конца мая. Тайваньские ученые разрабатывают и собственные вакцины, однако первый препарат, как заявляла глава администрации острова Цай Инвэнь, будет готов не раньше конца июля.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.