МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Россия не стремится к тому, чтобы включить Белоруссию в свой состав. Об этом он заявил в среду, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Лукашенко отметил, что Минск и Москва могут построить мощную систему единства.

"Мы с Россией как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - цитирует Лукашенко газета "СБ. Беларусь сегодня".

"Глупость, кто сегодня мыслит, что надо взять какие-то земли и включить в состав какого-то государства, как часто нас пугают Россией, - отметил белорусский президент. - России эта головная боль не нужна. Это был бы такой подарок коллективному Западу, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Времена поменялись, сегодня иные подходы".