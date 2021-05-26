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Лукашенко заявил, что все "беглые и протестуны" ответят по закону

Президент заявил, что всех "протестунов" уже знают в лицо

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все оппоненты власти, находящиеся за рубежом, известны властям и "ответят за свои преступления по закону".

"За свои преступления каждый ответит по закону. Я это не устаю повторять два года. Об этом я предупреждал всех беглых и "протестунов". Мы вас знаем в лицо", - заявил Лукашенко в среду на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета "Беларусь сегодня".

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