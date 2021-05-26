МИД Белоруссии обещает жесткую реакцию на недружественные шаги после инцидента с самолетом

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск вынужден будет жестко реагировать на недружественные шаги, ответные меры могут коснуться различных направлений сотрудничества с ЕС.

"Но сейчас надо сказать открыто: с нашей стороны, не только со стороны властей, но и обычных людей, практически нет доверия к тем партнерам, которые последовательно ведут двойную лицемерную игру, - сказал министр в среду, выступая в парламенте, где проходит встреча президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщает агентство БелТА.- В этих условиях мы вынуждены и будем жестко реагировать на любые недружественные шаги в наш адрес".

По его словам, ответные меры могут коснуться самых различных направлений сотрудничества с Евросоюзом.

Министр обратил внимание на принципиально важный момент, в том числе касающийся работы национальной авиакомпании "Белавиа". "Допустим, вы [Запад] озвучили политические претензии к властям. Но за что вы наказываете конкретных людей, и при чем здесь добропорядочная авиакомпания, которая перевозит граждан? Это же ведь та компания, которую вы - шведы, американцы, англичане, украинцы - публично благодарили за содействие в эвакуации своих граждан в разгар пандемии", - сказал Макей.

"Восточное партнерство"

Макей заявил, что на фоне ужесточенного санкционного давления на республику может потерять всякий смысл дальнейшее участие страны в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

"На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в "Восточном партнерстве". Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По словам министра, "недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России".

Макей сообщил, что Минск рассматривает возможность приостановки "взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Беларуси". "Рассматриваются и другие меры реагирования", - сказал министр, отметив, что дальнейшая эскалация ситуации ни к чему хорошему не приведет, в проигрыше останутся все.

"Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии", - отметил он. При этом призвал европейских партнеров прекратить "нападки на суверенитет соседней страны". "Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война", - подчеркнул министр.