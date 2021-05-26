Президент Австрии считает, что Евросоюзу и России нужно поддерживать диалог

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил в среду, что сожалеет о не лучшей стадии в развитии отношений между ЕС и Россией, и подчеркнул важность сохранения диалога с Москвой.

Глава государства отметил, что "по-человечески" Россия - это часть Европы. "Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог помимо мер, которые принимает ЕС", - заявил австрийский президент в Вене после переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По его словам, "отношения между Европейским союзом и Россией в последние годы развивались нехорошо". "Я наблюдаю прискорбную негативную тенденцию в отношениях", - сказал Ван дер Беллен. Однако, по его словам, "Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностям, должен сохранить давление".

Президент Австрии напомнил, что для поддержания диалога и контактов с Россией вне политики по австрийской инициативе несколько лет назад был учрежден форум общественности "Сочинский диалог", который направлен на развитие связей в гуманитарных сферах и экономике.

Ван дер Беллен считает, что происходящие события в Белоруссии не упрощают отношения Евросоюза и России, однако Вена может играть особую роль в диалоге с Москвой, потому что обе стороны исторически поддерживают хорошие отношения.

"Ситуация в Белоруссии не упрощает сейчас отношения [с Россией]. Понимаю, что у Австрии, наверное, здесь есть особая роль, потому что мы с Россией по историческим причинам многие десятилетия по крайней мере с экономической точки зрения, да и в культурном обмене, музыкальной сфере имели хорошие отношения и по-прежнему имеем", - сказал он.

По словам Ван дер Беллена, в 2018 году отмечался 50-летний юбилей газовых поставок между Австрией и Россией. "Эти отношения растягиваются на десятилетия в советский период. Уже тогда нам удавалось, по крайней мере в определенных сферах, сохранять дружеские отношения. "Однако в последние годы становится все сложнее и сложнее связывать эту традицию без швов, но сдаваться никогда нельзя", - подчеркнул австрийский президент.

"Да, санкции, где необходимо, но диалог, где это возможно", - добавил Ван дер Беллен.