Глава комитета по энергетике Бундестага приветствовал планы встречи Путина и Байдена

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что Россия и США должны срочно улучшить двусторонние отношения и встреча президентов обеих стран Владимира Путина и Джо Байдена в этом смысле может быть полезной. Об этом он заявил в среду корреспонденту ТАСС в ответ на просьбу оценить предстоящие переговоров лидеров РФ и США.

"Встречу Владимира Путина и Джо Байдена следует, безусловно, приветствовать - уже потому, что оба впервые встретятся лично [в качестве глав государств]. Отношения между обоими государствами требуют срочного улучшения, и в этом смысле такая встреча, стоит надеяться, будет полезной", - подчеркнул Эрнст.

Во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.