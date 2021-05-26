Пашинян заявил главе МИД Ирана о напряженной ситуации на границе Армении и Азербайджана

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Армения пытается решить проблему на армяно-азербайджанской границе политическим и дипломатическими путями, однако ситуация остается довольно напряженной. Как в среду сообщает пресс-служба армянского кабмина, об этом и.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом

"Конечно, мы хотим, чтобы этот вопрос был решен дипломатическими и политическими путями. К сожалению, могу констатировать, что вчера у нас уже была жертва из-за этой ситуации. Военнослужащий ВС Армении был убит при обстреле со стороны представителей ВС Азербайджана. Итак, ситуация достаточно напряженная, эта встреча - хорошая возможность познакомиться с позицией Ирана по выходу из ситуации", - отметил он.

По словам Пашиняна, партнеры Еревана по ОДКБ также призывают решить проблему политическими и дипломатическими средствами. "Вы знаете, что согласно Договору о коллективной безопасности, военные действия в нашей стране будут означать, что в войну вовлечены другие страны ОДКБ. Конечно, мы хотим, чтобы этот вопрос был решен дипломатическими и политическими средствами", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба кабмина Армении, глава МИД Ирана выразил соболезнования в связи с жертвой на армяно-азербайджанской границе и выразил надежду, что его встречи в Баку и Ереване смогут "внести вклад в разрешение этого кризиса".