МИД Китая выразил протест США в связи с законопроектом о противодействии Китаю

ПЕКИН, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Китая выразило решительный протест США в связи с рассмотрением законопроекта о противодействии КНР. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Соответствующий законопроект игнорирует факты, очерняет путь развития Китая и проводимый им курс. Такие действия являются вмешательством во внутренние дела КНР и попыткой подорвать ее интересы. Мы выражаем в связи с этим решительный протест и будем твердо отстаивать свои интересы", - сказал он.

"США оказывают давление на китайские компании и пытаются сдержать развитие КНР под предлогом защиты интересов в сфере национальной безопасности. Это никому не выгодно. Китай придерживается мирной внешней политики и открытой, взаимовыгодной стратегии", - добавил дипломат.

"Соединенные Штаты заставляют другие страны выбирать сторону и не смогут сыскать себе поддержку", - указал он.

"Призываем соответствующих американских законодателей отказаться от мышления эпохи холодной войны и идеологических предубеждений, прекратить политические манипуляции в отношении связанных с Китаем вопросов и перестать подрывать интересы КНР под предлогом демократии и прав человека", - добавил Чжао Лицзянь. Он также призвал американских политиков отозвать законопроект, чтобы "создать позитивную среду для сотрудничества в сфере изменения климата и других областях".

О законопроекте

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Грегори Микс внес во вторник законопроект, направленный на противодействие "вызовам со стороны Китая". В частности, авторы законодательного акта предлагают увеличить штат Госдепартамента, занимающийся Индо-Тихоокеанским регионом, расширить сотрудничество в рамках ООН и АТЭС.

"[Предлагается] стимулировать стратегическую и экономическую конкурентоспособность на мировой арене с помощью действий по борьбе с изменением климата, вакцинной дипломатии, финансирования развития, сотрудничества в сфере цифровых технологий и в киберпространстве", - говорится в документе. Кроме того, автор законопроекта призывает реагировать на "нарушения прав человека" в Китае.