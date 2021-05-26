Литва не комментирует слова Лукашенко о сигнале о минировании самолета компании Ryanair

ВИЛЬНЮС, 26 мая. /ТАСС/. Инстанции гражданской авиации и правоохрана Литвы не комментируют заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета компании Ryanair, следовавшего в воскресенье из столицы Греции в литовскую столицу и посаженного в Минске, одновременно поступило в службы аэропортов Вильнюса, Афин и Минска. Так на обращение ТАСС отреагировали в Вильнюсском международном аэропорту и Генеральной прокуратуре Литвы.

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"Ведется следствие, поэтому мы не можем комментировать такую информацию. Предлагаем обратиться в органы правоохраны", - сказал представитель аэропорта по печати Тадас Василяускас.

"В интересах следствия, чтобы были соблюдены права и интересы сторон, Генеральная прокуратура Литвы тщательно оценивает, какая информация может стать достоянием общественности, - сказала представитель прокуратуры Элена Мартинонене. - Заявления о сигнале о минировании борта мы не комментируем".

Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна.