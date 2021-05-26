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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Берну не известно о угрозе взрыва севшего в Минске самолета Ryanair

Официальный представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Пьер Ален Эльчингер заявил, что властям страны "нечего сообщить" по этому вопросу властям Белоруссии
© EPA-EFE/STRINGER

ЖЕНЕВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии ничего не знает об угрозе взрыва самолета авиакомпании Ryanair. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер Ален Эльчингер.

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Отвечая на вопрос, какие шаги планируют предпринять в Берне после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair, следовавшего в воскресенье из столицы Греции в литовскую столицу и посаженного в Минске, поступило из Швейцарии, он сказал: "Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на авиарейсе Ryanair Афины - Вильнюс".

"В связи с этим швейцарским властям нечего сообщить по данному вопросу властям Белоруссии", - резюмировал Эльчингер.

Как заявил в среду президент Белоруссии, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. "Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии", - приводит слова Лукашенко телеканал АТН в своем Telegram-канале.

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БелоруссияШвейцарияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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