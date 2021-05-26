МВД Белоруссии изъяло за последний месяц более $300 тыс. на организацию протестов

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии за последний месяц изъяло более $300 тыс., предназначенных для поддержки протестного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, выступая в Доме правительства в среду, передает БелТА.

"Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров. Возбужден ряд уголовных дел, изъято более $300 тыс. только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения", - сказал Кубраков.

Он добавил, что сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими обеспечены охрана общественного порядка на территории страны и реагирование на факты протестных проявлений. "В настоящее время обстановка является контролируемой. Вместе с тем в текущем году в общем массиве преступлений возросло количество фактов заведомо ложных сообщений об опасности. Ложно минируются железнодорожные вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры, учреждения образования. По всем фактам организовано соответствующее реагирование и проверка информации. Наши сотрудники действуют так, как должны действовать в реальной ситуации при получении сообщения об опасности. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Уже можно говорить о том, что, как правило, сообщения о минировании поступают из-за пределов Беларуси", - отметил глава МВД.

По его словам, анализ общественно-политической ситуации в республике указывает на снижение протестной активности населения, что выражается в проведении единичных пикетов, флешмобов и иных акций. "Должен отметить, что все чаще сигналы о данных фактах поступают от граждан. Что свидетельствует об их нетерпимости к таким проявлениям. В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях", - сказал Кубраков.