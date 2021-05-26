В ЕК назвали дезинформацией показ на ТВ признательных показаний Протасевича

БРЮССЕЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Видеозапись с признательными показаниями задержанного в аэропорту Минска одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которую показал телеканал "Беларусь-1", является примером дезинформации. С таким заявлением выступил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"Один из последних примеров [дезинформации] - произошедшее в Белоруссии. Этот молодой активист Роман Протасевич, который был задержан при совершенно немыслимых обстоятельствах. После этого мы увидели видеоролик, на котором говорит этот молодой человек. Мы знаем, что это дезинформация, мы можем понимать это по сигналам, мы можем прочитать это по лицу", - сказал он.