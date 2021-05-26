AFP: арестованные военными президент и премьер Мали ушли в отставку

В свою очередь малийский портал Malivox сообщил, что было выпущено официальное сообщение об отставке высших руководителей страны. Вице-президент страны Ассими Гоита остался на своем посту.

ПРЕТОРИЯ, 26 мая. /ТАСС/. Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктар Уан, арестованные военными два дня назад, подали в отставку и покинули свои посты. Об этом сообщило в среду Agence France Press со ссылкой на дипломатические и военные круги в столице Мали Бамако.

Президент и премьер-министр Мали были вечером 24 мая задержаны в своих резиденциях группой военных и под конвоем доставлены на армейскую базу Кати вблизи столицы. В опубликованном во вторник заявлении вице-президент Мали Ассими Гоита сообщил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом.

Малийская газета Journal du Mali сообщила, что в новый состав правительства, который был объявлен в минувший понедельник, не вошли два ключевых участника августовского военного переворота - полковники Модибо Коне и Садио Камара. В предыдущем правительстве они занимали должности министра безопасности и министра обороны соответственно. Гоита был одним из руководителей переворота, который военные совершили в августе 2020 года.

Бывший министр обороны Мали Ба Ндао был 21 сентября 2020 года назначен временным президентом Мали на заседании коллегии выборщиков. Список последних был составлен в ходе консультаций между военными и представителями ведущих общественных и политических движений страны. Президент своим указом назначил 27 сентября главой переходного правительства страны бывшего министра иностранных дел Моктара Уана.

Ведущие политические силы Мали крайне обеспокоены создавшейся в стране ситуацией. Так, ассоциация по правам человека Мали опубликовала во вторник заявление, в котором назвала происходящие события государственным переворотом и захватом власти военными. "Второй по счету в течение менее года государственный переворот ведет к ослаблению страны и ввергает ее в беспрецедентный кризис", - подчеркнуто в документе.