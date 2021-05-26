{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Пашинян обвинил Азербайджан в попытке создать на территории Армении коридор в Нахичевань

По словам и.о. премьера Армении, республика может обратиться в СБ ООН
Премьер-министр Армении Никол Пашинян Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ЕРЕВАН, 26 мая. /ТАСС/. Азербайджанские войска, которые вошли на территорию Армении в приграничной Сюникской области, преследовали своей целью спровоцировать военный конфликт и проложить наземный коридор в Нахичевань. Об этом в среду заявил в парламенте Армении и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

На эту тему

"Я думаю, что Азербайджан преследовал цель спровоцировать военный конфликт и с помощью применения силы создать коридор из местности Севлич (Сюникская область Армении) в Биченек (Нахичевань). Там 26 км ширины армянской территории", - заявил он.

Он сообщил, что Армения рассматривает возможность обратиться в Совбез ООН в связи с проблемой на границе с Азербайджаном.

По словам и.о. премьера, Армения не подпишет документ о комиссии по демаркации границы с Азербайджаном до вывода его сил с территории страны.

Пашинян также отметил, что Ереван не устраивает темп работы ОДКБ по разрешению проблемы с Баку.

"Именно страны - члены ОДКБ призвали Армению не прибегать к военным средствам для решения проблемы. Наше намерение не вступать в войну автоматически означает не вовлекать страны - участницы ОДКБ в войну. Хочу подчеркнуть, что, конечно, нас не устраивает скорость работы ОДКБ, но мы продолжим работать в этом направлении", - отметил он.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Лукашенко заявил, что готов обсудить проблемы Белоруссии с Байденом и Путиным
Президент Белоруссии также выступил с утверждением, будто Владимир Путин и Джо Байден ранее обсуждали события в республике во время телефонного разговора и американскому лидеру, по словам Лукашенко, пришлось оправдываться
Лукашенко заявил, что готов обсудить проблемы Белоруссии с Байденом и Путиным
Читать полностью