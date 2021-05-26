WSJ: США передислоцируют авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Американские власти рассчитывают передислоцировать атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan на Ближний Восток для поддержки вывода войск из Афганистана. Об этом сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее информации, авианосец, базирующийся в данный момент на базе Йокосука в Японии, покинет ее летом этого года. Как ожидается, он будет перенаправлен в ближневосточный регион, где будет находиться по меньшей мере четыре месяца.

Газета подчеркивает, что Ronald Reagan является единственным авианосцем седьмого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Ronald Reagan водоизмещением более 100 тыс. тонн способен нести до 90 самолетов и вертолетов.

Президент США Джо Байден 14 апреля объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории - она началась в октябре 2001 года. Вывод отдельных подразделений и вывоз техники начались в конце прошлого месяца. Предполагается, что американские солдаты покинут страну к 11 сентября. На пике операции в 2010-2013 годах численность войск США и их союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек.