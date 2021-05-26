Заседание ICAO по ситуации с бортом Ryanair пройдет в онлайн-формате

ОТТАВА, 26 мая. /ТАСС/. Незапланированное заседание Международной организации гражданской авиации (ICAO) в связи с ситуацией с бортом ирландской авиакомпании Ryanair пройдет 27 мая в онлайн-формате. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель организации Энтони Филбин.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Все заседания Совета сейчас проходят в виртуальном формате. Российская Федерация является членом Совета, так что на этом основании она будет участвовать [в заседании 27 мая]", - сказал он.

В представительстве РФ в организации ТАСС подтвердили, что "представитель РФ при ICAO, член Совета ИКАО Сергей Гудков обязательно примет участие в этом заседании".

24 мая ICAO сообщила, что "президент Совета ИКАО [Сальваторе Шаккитано] созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года".