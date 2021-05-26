Суд Украины отложил рассмотрение иска Медведчука об отмене санкций против него

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины в среду отложил рассмотрение иска главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене введенных против него санкций из-за того, что один из судей заявил самоотвод.

"Заявление судьи <...> о самоотводе удовлетворить", - объявил по итогам заседания председательствующий судья.

Об отводе один из судей коллегии заявил, ссылаясь на отсутствие допуска к государственной тайне, из-за чего он не может ознакомиться с документами Службы безопасности Украины по данному делу.

О дате следующего заседания по иску Медведчука суд сообщит после назначения нового состава.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля объявил о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они распространяются на все имущество и запрещают распоряжаться им. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел их в действие. Медведчук 16 марта оспорил в Верховном суде Украины указ главы государства. Суд открыл дело по его иску 19 марта.