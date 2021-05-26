Совбез ООН проведет в среду внеочередную встречу по ситуации в Мали

Как следует из расписания заседаний Совбеза на день, встреча начнется в 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению временного президента Мали Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана. Как отметил представитель генсека Стефан Дюжаррик, "эта ситуация влечет серьезные последствия как для Мали, так и для всего региона".

4 мая малийский новостной портал Studio Tamani сообщил, что временный президент Мали Ба Ндао и глава переходного правительства страны Моктар Уан были доставлены группой военных на армейскую базу Кати вблизи столицы страны, города Бамако. Вице-президент Мали Ассими Гоита во вторник объявил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в минувшем августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. Гоита отметил, что при назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом.