Голосование на выборах в Сирии продлили на пять часов в связи с высокой явкой

ТАСС, 26 мая. Голосование на проходящих в Сирии президентских выборах продлено на пять часов. Об этом в среду сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на избирком арабской республики.

В сообщении агентства отмечается, что "в связи с высокой явкой со стороны избирателей принято решение продлить голосование на пять часов на всех избирательных участках во всех провинциях страны".

Выборы президента проходят в Сирии в среду. Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Голосование проходит на 12 102 избирательных участках, которые открылись в 07:00 и должны были работать до 19:00.