{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Голосование на выборах в Сирии продлили на пять часов в связи с высокой явкой

В республике проходят выборы президента, на этот пост претендуют три кандидата

ТАСС, 26 мая. Голосование на проходящих в Сирии президентских выборах продлено на пять часов. Об этом в среду сообщило сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на избирком арабской республики.

В сообщении агентства отмечается, что "в связи с высокой явкой со стороны избирателей принято решение продлить голосование на пять часов на всех избирательных участках во всех провинциях страны".

Выборы президента проходят в Сирии в среду. Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший депутат от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Голосование проходит на 12 102 избирательных участках, которые открылись в 07:00 и должны были работать до 19:00.

Теги
Сирия
Киев обратился к ОБСЕ с просьбой усилить мониторинговую работу на крымском направлении
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что эта просьба в том числе касается усиления внимания к действиям России
Читать полностью